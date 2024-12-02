Графики отключения света во вторник будут действовать меньше, чем в понедельник

Вторник 3 декабря графики отключения света для населения будут применять с 07:00 до 21:00, для бизнеса - с 06:00 до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Время применения и объем мер ограничения для бытовых потребителей будут такими:

07:00 - 08:00 - одна очередь отключений.

08:00 - 19:00 - две очереди отключений.

19:00 - 21:00 - одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 06:00 до 22:00.

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться, говорят в энергокомпании.

Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

В то же время ограничения будут несколько легче, чем в понедельник 2 декабря, когда графики для населения применяли до 22:00.

Справка. Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области . Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди – ответственность облэнерго.

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и выключает свет

В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света