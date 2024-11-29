Графики отключения света на субботу: ограничений будет меньше

В субботу 30 ноября графики отключения света для бытовых потребителей будут применять с 08:00 до 22:00, для бизнеса – до 23:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Время применения и объем мер ограничения будут следующими:

Для бытовых потребителей:

• 08:00 – 14:00 – одна очередь отключений.

• 14:00 – 20:00 – две очереди отключений.

• 20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в период с 08:00 до 23:00

Отмечается, что время применения и ограничения в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в регионе можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

В то же время ограничения будут несколько меньше, чем в пятницу 29 ноября, когда отключали до трех очередей потребителей одновременно в отдельные часы.

Справка. Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области . Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди – ответственность облэнерго.

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и выключает свет

В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света