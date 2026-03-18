Графік відключень на 19 березня: вночі світло не вимикатимуть

Графіки погодинних відключень для споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості 19 березня будуть застосовуватися в усіх регіонах України з 08:00 до 21:00.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Як пояснюють енергетики, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначили в компанії.

Також "Укренерго" закликає ощадливо споживати електроенергію та не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно, щоб уникнути локальних аварій.

Нагадаємо:

18 лютого в Києві за командою "Укренерго" почали застосовувати графіки відключень електроенергії, хоча раніше компанія повідомляла, що не буде цього робити.

Пізніше стало відомо, що у низці областей також запровадили відключення світла.

Причиною змін стала хмарна погода у більшості регіонів України.