У декількох областях запровадили аварійні відключення світла
У низці областей запровадили екстрені відключення світла.
Про це повідомляє пресслужба регіональних обленерго.
Аварійні відключення світла, зокрема, запровадили у Житомирській, Черкаській областях.
У значній кількості областей також запровадили графіки погодинних відключень світла, хоча на 18 березня для населення їх планували не застосовувати.
Нагадаємо:
У Києві за командою "Укренерго" почали застосовувати графіки відключень електроенергії.
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 18 березня, станом на 9:30, його рівень був на 11,1% вищим, ніж у вівторок 17 березня.
Причиною змін є хмарна погода у більшості регіонів України.