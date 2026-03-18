У декількох областях запровадили аварійні відключення світла

У низці областей запровадили екстрені відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба регіональних обленерго.

Аварійні відключення світла, зокрема, запровадили у Житомирській, Черкаській областях.

У значній кількості областей також запровадили графіки погодинних відключень світла, хоча на 18 березня для населення їх планували не застосовувати.

У Києві за командою "Укренерго" почали застосовувати графіки відключень електроенергії.

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 18 березня, станом на 9:30, його рівень був на 11,1% вищим, ніж у вівторок 17 березня.

Причиною змін є хмарна погода у більшості регіонів України.