Графіки відключень світла вже діють по всій Україні: "Укренерго" назвало причини

Віктор Волокіта — 18 березня, 12:16
Графіки відключень світла вже діють по всій Україні: Укренерго назвало причини
Фото: Олександр Чекменьов

В усіх регіонах України застосовані графіки погодинних відключень світла для населення через складну ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомили в "Укренерго".

В окремих областях наразі діють аварійні знеструмлення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі

"Причина застосування обмежень – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак. А також зростання рівня енергоспоживання через низьку ефективність роботи сонячних електростанцій та зниження температури повітря", – розповіли в компанії.

У Києві за командою "Укренерго" почали застосовувати графіки відключень електроенергії, хоча раніше компанія повідомляла, що не буде цього робити.

Пізніше стало відомо, що у низці областей запровадили екстрені відключення світла

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 18 березня, станом на 9:30, його рівень був на 11,1% вищим, ніж у вівторок 17 березня.

Причиною змін є хмарна погода у більшості регіонів України.

Укренерго

Графіки відключень світла вже діють по всій Україні: "Укренерго" назвало причини
