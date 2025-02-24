Графики отключения света на 25 февраля: коснутся ли они населения

Во вторник 25 февраля будут действовать графики отключения света для бизнеса с 05:00 до 08:00 и с 15:00 до 24:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"25 февраля будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении.

Время применения ограничений будет следующее: с 05:00 до 08:00 и с 15:00 до 24:00.

В то же время отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.

Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области. Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света