Компанія Герег розпочала транскордонну торгівлю електроенергією

Компанія "Епіцентр Дженерейшн" Олександра та Галини Гереги у січні 2025 року вперше здійснила транскордонні операції з електроенергією.

Про це повідомляє профільне видання ExPro.

Згідно з даними ExPro, компанія імпортувала 618 МВт-год електроенергії з Румунії за середньою ціною 161 євро/МВт-год.

Також "Епіцентр Дженерейшн" експортувала електроенергію до Молдови, де середня ціна становила 80 євро/МВт-год.

В січні Україна скоротила імпорт електроенергії на 56% проти грудня 2024 року – до 189 000 МВт-год.

Раніше "Епіцентр Дженерейшн" планувала імпортувати електроенергію з ЄС для забезпечення заводу Epicentr Ceramic Corporation, який виробляє керамічну плитку на Київщині.

Нагадаємо:

Компанія "Епіцентр Дженерейшн" отримала ліцензії на постачання електроенергії та газу.