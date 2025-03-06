"Енергоатом" та французька компанія домовилися про збагачення урану для АЕС

Французька компанія Orano, яка спеціалізується на ядерній енергетиці, і НАЕК "Енергоатом" анонсували підписання дострокової комерційної угоди про надання послуг зі збагачення ядерного палива до 2040 року.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

Зазначається, що цей контракт гарантує "Енергоатому" надійне та диверсифіковане постачання послуг зі збагачення для забезпечення паливом атомних електростанцій України.

"Ця угода відображає наше зобов'язання надавати підтримку нашому клієнту і таким чином сприятиме енергетичній безпеці Європи", – заявив головний виконавчий директор Orano Ніколя Маес.

"Збагачення урану – один із важливих етапів у процесі виготовлення ядерного палива. Підписана угода дає можливість нашій державі впевнено планувати стабільне світле майбутнє, покладаючись на роботу АЕС", – зазначив в.о. голови правління "Енергоатому" Петро Котін.

Orano була створена у 2018 році після реорганізації французької ядерної корпорації Areva. Компанія є ключовим гравцем на світовому ринку ядерної енергетики.

Нагадаємо:

Франція оголосила, що вона відкрита для інвестицій Об'єднаних Арабських Еміратів у свою ядерну енергетику.

Існує багато можливостей для інвестицій з боку ОАЕ, зокрема в компанію Orano.