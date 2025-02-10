"Енергоатом" погасив мільярдні борги перед "Гарантованим покупцем"

Господарський суд Києва 5 лютого закрив провадження щодо стягнення багатомільярдного боргу з НАЕК "Енергоатом" перед державним підприємством "Гарантований покупець" за послуги із забезпечення доступності електроенергії для населення.

Про це пише галузеве видання ExPro.

"Гарантований покупець" через суд вимагав стягнути з "Енергоатому" 12,4 млрд грн основного боргу, тривідсоткову пеню на суму 819 млн грн та інфляційні втрати в розмірі 1,17 млрд грн.

Борг виник через те, що "Енергоатом" не повністю і несвоєчасно оплачував послуги із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів за період з лютого 2023 року по червень 2024 року.

"Енергоатом" пояснював затримки платежів форс-мажорними обставинами через війну (окупація ЗАЕС, втрата виробничих потужностей) і надав відповідний сертифікат Торгово-промислової палати про форс-мажор.

Протягом розгляду справи "Енергоатом" поступово погасив весь основний борг, тому суд закрив провадження в частині стягнення основного боргу. Справа продовжується щодо стягнення 3% річних та інфляційних втрат.

Нагадаємо:

Колишній міністр енергетики Литви та головний радник президента Литви з питань навколишнього середовища та інфраструктури Ярек Неверович став головою наглядової ради "Енергоатому".