"Энергоатом" погасил миллиардные долги перед "Гарантированным покупателем"

Хозяйственный суд Киева 5 февраля закрыл производство по взысканию многомиллиардного долга с НАЭК "Энергоатом" перед государственным предприятием "Гарантированный покупатель" за услуги по обеспечению доступности электроэнергии для населения.

Об этом пишет отраслевое издание ExPro.

"Гарантированный покупатель" через суд требовал взыскать с "Энергоатома" 12,4 млрд грн основного долга, трехпроцентную пеню на сумму 819 млн грн и инфляционные потери в размере 1,17 млрд грн.

Долг возник из-за того, что "Энергоатом" не полностью и несвоевременно оплачивал услуги по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей за период с февраля 2023 года по июнь 2024 года.

"Энергоатом" объяснял задержки платежей форс-мажорными обстоятельствами из-за войны (оккупация ЗАЭС, потеря производственных мощностей) и предоставил соответствующий сертификат Торгово-промышленной палаты о форс-мажоре.

В течение рассмотрения дела "Энергоатом" постепенно погасил весь основной долг, поэтому суд закрыл производство в части взыскания основного долга. Дело продолжается по взысканию 3% годовых и инфляционных потерь.

Напомним:

Бывший министр энергетики Литвы и главный советник президента Литвы по вопросам окружающей среды и инфраструктуры Ярек Неверович стал председателем наблюдательного совета "Энергоатома".