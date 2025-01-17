Перше засідання наглядової ради "Енергоатому": обрано голову, один з незалежних членів відмовився від посади

Колишній міністр енергетики Литви та головний радник президента Литви з питань навколишнього середовища та інфраструктури Ярек Неверович став головою наглядової ради "Енергоатому".

Про це повідомляє Forbes Ukraine.

Перше засідання ради, яке за законодавством мало відбутися протягом 30 днів після її формування 21 червня, було формально відкрито вчасно, але реально провели лише 17 січня.

На засіданні ухвалили рішення щодо обрання заступника голови ради, створення аудиторського комітету, обрання секретаря та визначення складу комітету.

Головою аудиторського комітету став Майк Кірст — засновник і директор EuroAtlantic Partners, який раніше обіймав керівні посади у Westinghouse Electric Company.

Тімоті Стоун, який був третім обраним членом наглядової ради, відмовився підписувати контракт, але розглядає можливість стати радником. Стоун є головою Асоціації ядерної промисловості Британії та страхової компанії Nuclear Risk Insurers. Він також був незалежним директором компанії Horizon.

Однією з причин затримки проведення засідання стало обговорення рівня оплати праці членів ради. Уряд відмовився погодити домовлену під час співбесід зарплату в розмірі 400 000 грн на місяць та запропонував 100 000 грн. "Домовились про середню ринкову зарплату, як в наглядовій раді "Нафтогазу", – зазначив один із топменеджерів.

Нагадаємо:

Персонал "Енергоатому" з початку повномасштабної війни скоротився з 35 тис. до близько 30 тис. осіб.

Державна НАЕК "Енергоатом" планує за два роки збудувати новий офіс біля Києва, у якому працюватиме близько 750 фахівців.