Энергетики ввели аварийные отключения в 8 областях Украины

Вследствие повреждений, нанесенных вражескими атаками по объектам генерации, во вторник 4 февраля применены аварийные отключения в 8 областях.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

В частности, речь идет о Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях.

Учитывая это энергетики призвали экономно потреблять электроэнергию с 07:00 до 22:00.

"По возможности - не пользуйтесь в этот период мощными электроприборами и не включайте несколько таких устройств одновременно", - сообщили в энергокомпании.

В то же время ситуация в энергосистеме может меняться.

Напомним:

Утром 4 февраля группа компаний ДТЭК сообщила о введении аварийных отключений в двух областях.