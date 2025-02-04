На Донеччині і Дніпропетровщині застосували екстрені відключення – ДТЕК
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Група ДТЕК повідомила про екстрені відключення електроенергії у Дніпропетровській та Донецькій областях.
Джерело: ДТЕК у Telegram
Дослівно: "За командою Укренерго у Дніпропетровські та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення".
Деталі: В ДТЕК пообіцяли оперативно інформувати споживачів у разі змін.
Що було раніше: 3 лютого за командою "Укренерго" у Дніпропетровській та Донецькій області також застосовували екстрені відключення електроенергії.