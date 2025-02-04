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На Донеччині і Дніпропетровщині застосували екстрені відключення – ДТЕК

Артур Крижний — 4 лютого, 09:15
На Донеччині і Дніпропетровщині застосували екстрені відключення – ДТЕК
Getty Images

Українська правда.

Група ДТЕК повідомила про екстрені відключення електроенергії у Дніпропетровській та Донецькій областях.

Джерело: ДТЕК у Telegram

Дослівно: "За командою Укренерго у Дніпропетровські та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення".

Деталі: В ДТЕК пообіцяли оперативно інформувати споживачів у разі змін.

Що було раніше: 3 лютого за командою "Укренерго" у Дніпропетровській та Донецькій області також застосовували екстрені відключення електроенергії.

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