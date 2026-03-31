Сигналів від РФ щодо енергетичного перемир’я немає – Зеленський

Наразі сигналів від Росії про енергетичне перемир'я немає, проте президент Володимир Зеленський все одно передасть США пропозицію про укладення такого перемир'я.

Про це він повідомив на Bucha Summit 2026.

"Якщо вони (росіяни – ЕП) будуть бити по нам – ми будемо відповідати. Якщо вони будуть згодні припинити удари по енергетиці – ми будемо робити й відповідати дзеркально", – сказав президент.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна має домовленності про забезпечення дизельним пальним на рік.