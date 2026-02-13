На Миколаївщині дрони пошкодили енергетичну інфраструктуру
Ілюстративне фото
Getty Images
У Миколаївській області внаслідок ранкової атаки російських безпілотників зафіксоване пошкодження енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Внаслідок ранкової атаки шахедів є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі частково знеструмлено населені пункти Баштанського району", – зазначив він.
Нагадаємо:
На Одещині у ніч на 13 лютого ворог вдарив безпілотниками по одному з портів, одна людина загинула.