Уряд виділив 3 мільярди на сучасні освітні простори

Уряд розподілив 3 мільярди на освітні простори у межах реформи "Нова українська школа", зокрема на лабораторії, STEM-класи та навчальні кабінети.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

1,3 мільярдів отримають гімназії, 1,2 мільярдів – пілотні ліцеї старшої профільної школи, ще 500 млн грн – освітні осередки "Захист України". Для ліцеїв, що працюють дистанційно, особливо у прифронтових регіонах, передбачено закупівлю техніки та цифрових ресурсів.

Громади можуть отримати держсубвенцію за умови співфінансування з місцевих бюджетів для ремонту приміщень та придбання обладнання, меблів і мультимедійних засобів. Всі закупівлі мають проводитися відкрито і прозоро.

Свириденко зазначила, що комплексне оновлення шкіл допоможе забезпечити якісну і системну освіту навіть під час війни.

Нагадуємо:

Уряд виділив 1 млрд грн з державного бюджету на будівництво укриттів у дитячих садках.