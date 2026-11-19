У Харківській, Сумській та Полтавській областях 19 листопада застосовують аварійні відключення електроенергії через пошкодження обладнання внаслідок російських атак.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Повернутися до прогнозованих графіків відключень у цих регіонах зможуть після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Росія атакувала об'єкти генерації, а також мережі передачі та розподілу електроенергії. Станом на ранок через обстріли залишалися знеструмленими споживачі у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській та Сумській областях.

Ремонтні бригади відновлюють електропостачання, однак повторні удари ускладнюють їхню роботу.

"Ворог цілеспрямовано атакує енергооб'єкти, зокрема ті, на яких ремонтні роботи вже майже завершені", – зазначили в Міненерго.

На Чернігівщині бригада енергетиків під час роботи двічі потрапила під російські атаки. Постраждалих немає.

Нагадаємо:

На 19 листопада Укренерго оголосило цілодобове застосування погодинних графіків у частині областей обсягом від 0,5 до 3 черг. Для промисловості передбачили обмеження потужності протягом усієї доби.