Ексголова "Нафтогазу" прокоментував відбудову зруйнованих газових об’єктів

Відбудова державними компаніями пошкодженого ударами РФ певного обладнання газової інфраструктури, зокрема дотичних компресорних станцій (ДКС), є сумнівним рішенням через ризики наступних ударів, тому потрібно шукати альтернативні варіанти.

Так вважає ексголова НАК "Нафтогаз України" та радник "Бейкень Енергетика Україна" Андрій Коболєв, передає "Інтерфакс-Україна"

"Рік тому приватні компанії прийняли рішення не відбудовувати великі установки, вони перейшли на мобільні рішення, які справді менш доцільні економічно, але пов'язані з меншими ризиками.

Державні компанії, наскільки я чув, кажуть, що економіка має привілеювати, тому ми будемо відбудовувати. Але якщо раз туди прилетіло, а його відбудували, то не треба бути військовим стратегом, щоб приблизно оцінити вірогідність наступного прильоту. Що зараз і відбувається", – сказав Коболєв.

За його словами, логіка російських агресорів полягає в тому, що удари по ДКС, які забезпечують підняття газу з родовищ і передачу в ГТС (оскільки природного тиску в старих родовищах не вистачає), зупиняє видобуток одразу на кількох об'єктах.

"ДКС – це критична ланка. Росіяни розуміють, що бити по свердловині сенсу немає, а якщо вдарити по ДКС, куди сходяться шлейфи та труби від шаленої кількості свердловин, то ви просто зупините видобуток на кількох великих родовищах. Що вони, власне, і пробували робити", – зазначив ексглава "Нафтогазу".

