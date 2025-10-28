Для відновлення енергопостачання у Лозовій може знадобитись ще кілька діб – Синєгубов

аНа Харківщині у Лозовій і прилеглих населених пунктах може знадобитися ще кілька діб для повного відновлення енергопостачання.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що цей прогноз є "досить умовним". Тому що росіяни майже щодня продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру.

За даними Синєгубова, наразі у Лозовій і прилеглих населених пунктах без світла залишаються 4 тис абонентів.

Нагадаємо:

25 жовтня росіяни обстріляли енергооб'єкт у Чугуївському районі на Харківщині. Окрім того, через удари РФ по Лозовій знеструмлені близько 25 тисяч абонентів.