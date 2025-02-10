Звинуватили "Енергоатом" у розкраданні 430 мільйонів: депутати звернулись до НАБУ

Група депутатів зібрали дані про розкрадання "Енергоатомом" бюджетних коштів та передали ці матеріали до Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомив у Telegram народний депутат IX скликання від партії "Голос" Ярослав Железняк.

"Ми, групою народних депутатів (Железняк/ Радіна/ Совсун/ Хлапук), декілька місяців збирали факти, як керівництво "Енергоатому" витрачали кошти на різні активності повʼязані з будівництвом блоків. І наші енергетичні корупціонери забули, що Парламент не давав такого права. Що прямо суперечить закону", – написав він.

За його словами, НАБУ відкрило справу по розтраті 430 млн грн на будівництво нових атомних блоків.

Нагадаємо:

Господарський суд Києва 5 лютого закрив провадження щодо стягнення багатомільярдного боргу з НАЕК "Енергоатом" перед державним підприємством "Гарантований покупець" за послуги із забезпечення доступності електроенергії для населення.