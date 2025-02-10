Обвинили "Энергоатом" в хищении 430 млн грн: депутаты обратились к НАБУ

Группа депутатов собрали данные о хищении "Энергоатомом" бюджетных средств и передали эти материалы в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом сообщил в Telegramнародный депутат IX созыва от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Мы, группой народных депутатов (Железняк/Радина/ Совсун/ Хлапук), несколько месяцев собирали факты, как руководство "Энергоатома" тратили средства на различные активности связанные со строительством блоков. И наши энергетические коррупционеры забыли, что Парламент не давал такого права. Что прямо противоречит закону", - написал он.

По его словам, НАБУ открыло дело по растрате 430 млн грн на строительство новых атомных блоков.

Напомним:

Хозяйственный суд Киева 5 февраля закрыл производство по взысканию многомиллиардного долга с НАЭК "Энергоатом" перед государственным предприятием "Гарантированный покупатель" за услуги по обеспечению доступности электроэнергии для населения.