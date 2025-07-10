"Укрнафта" отстроила АЗК, который россияне разрушили в 2022 году

11 июля в Чернигове возобновляет работу автозаправочный комплекс UKRNAFTA. Он полностью отстроен и обновлен после разрушений, которые претерпел во время боевых действий в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

Речь идет об АЗК в Чернигове на ул. Кольцевая, 8.

В сообщении отмечается, что в начале полномасштабного вторжения, в феврале-марте 2022 года, украинские военные остановили наступление врага на подступах к Чернигову.

В то же время АЗК, оказавшийся на линии огня, был разрушен.

"Его восстановление - это не только техническое обновление, но и символ постепенного восстановления города", - говорится в сообщении.

Напомним:

ПАО "Укрнафта" обеспечивает топливом прифронтовые регионы - запорожский, харьковский, днепровский и херсонский направления - через 59 АЗК.