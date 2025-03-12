Данія виділила Україні майже 100 мільйонів євро: що закуповуватимуть

Данія виділила 98 млн євро на закупівлю обладнання для посилення енергетичної безпеки України у межах українсько-данського енергетичного партнерства.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен під час форуму "Енергоефективність: шлях до енергетичної безпеки та відновлення", повідомляє Укрінформ.

"У нас є українсько-данське енергетичне партнерство, це наша флагманська цивільна ініціатива, яка сприяє стійкості української енергетики. Було виділено 98 млн євро на придбання сонячного обладнання, газопоршневих установок", - сказав Посол.

Він наголосив, що енергоефективність є важливим компонентом співпраці між Данією та Україною. Йдеться як про короткострокові, так і довгострокові стратегії, спрямовані на покращення енергетичної безпеки.

Міккельсен також розповів, що країни співпрацюють у сферах теплоізоляції, систем опалення та охолодження, технологій для економії енергії.

Нагадаємо:

Міністерство оборони України та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України уклали низку імплементаційних угод з Міноборони Данії на суму близько 535 млн євро.