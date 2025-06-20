Іран може підняти ціну на нафту на понад 15% — прогноз Citigroup

Ціна на нафту марки Brent може зрости до 90 доларів за барель у разі перекриття Ормузької протоки.

Про це пише Bloomberg.

Аналітики Citigroup Inc. попередили, що будь-яке закриття Ормузької протоки — вузького морського шляху, через який проходить приблизно п’ята частина світової нафти — може призвести до різкого стрибка цін. У банку вважають, що ціна Brent може досягти близько 90 доларів за барель.

Проте аналітики прогнозують, що у разі блокування Ормузу міжнародна спільнота зосередить зусилля на якнайшвидшому відновленні судноплавства, тому тривалість такої ситуації буде короткою.

За даними банку, навіть якщо поставки знизяться на 3 млн барелів на добу протягом кількох місяців, це не обов'язково призведе до тривалого нафтового дефіциту. Зокрема, попит з боку китайських нафтопереробників знижується.

Наразі ф'ючерси на Brent торгуються на рівні близько 77 доларів за барель.

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Нагадаємо:

Іран збільшив експорт нафти майже наполовину після початку ізраїльських ударів. Країна поспішає розвантажити свої резервуари й максимально швидко продати нафту.

Вартість фрахту танкерів, що перевозять нафтопродукти з Близького Сходу, стрімко зросла останніми днями через загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном, яке підвищило ризики транспортування через Ормузьку протоку.