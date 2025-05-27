Ціни на вугілля впали до мінімуму за чотири роки

Світові ціни на енергетичне вугілля впали до найнижчого рівня з 2020 року.

Про це пише Financial Times.

Видання зазначає, що основна причина – рекордне зростання виробництва в Китаї, яке перевищило попит і призвело до глобального надлишку.

Однак сплеск виробництва, зокрема в Китаї, Індії та Індонезії, у 2023–2024 роках перевищив реальну потребу. Особливо це відчувається в Китаї, який є найбільшим і виробником, і споживачем теплового вугілля.

Цьогорічний видобуток вугілля в Китаї сягнув рекордних обсягів, що різко скоротило обсяги імпорту. До того ж, Китай та Індія накопичили значні запаси, тому наразі закупівлі майже припинилися.

Падіння цін найбільше вдарило по країнах-експортерах, як-от Індонезія, Австралія, ПАР та Колумбія. Європа, тим часом, поступово відмовляється від вугілля відповідно до "зеленого" курсу.

Попри це, попит на вугілля у світі залишається історично високим — торік він досяг нового рекорду, оскільки багато країн, що розвиваються, покладаються на нього для стабільного енергозабезпечення.