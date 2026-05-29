Нафта йде до найгіршого тижня з квітня через надії на угоду США й Ірану

Ф'ючерси на нафту в п'ятницю стабілізувалися, але рухалися до найрізкішого тижневого падіння з початку квітня після повідомлень про те, що США та Іран досягли домовленості щодо можливого продовження припинення вогню.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Липневі ф'ючерси на Brent подешевшали на 34 центи, або 0,3%, до $94,05 за барель. Американська нафта трималася на рівні $88,89. Раніше під час сесії обидва бенчмарки падали більш ніж на 1%.

Brent цього тижня впала приблизно на 9%, що стало найрізкішим тижневим падінням з тижня до 6 квітня. WTI тим часом втратила майже 8%, показавши найбільше тижневе зниження з тижня до 13 квітня.

"Хоча нафтові потоки через Ормузьку протоку залишаються обмеженими, а запаси нафти продовжують падати, фокус ринку залишається на можливості угоди між США та Іраном", — сказав аналітик UBS Джованні Стауново.

США та Іран у четвер досягли домовленості про продовження припинення вогню та зняття обмежень на судноплавство через Ормузьку протоку, повідомили Reuters джерела. Водночас президент США Дональд Трамп ще має її схвалити, а іранські державні медіа заявили, що угоду не фіналізовано.

Останніми сесіями ціни були волатильними, коливаючись до $6 за обома бенчмарками на суперечливих сигналах щодо можливого завершення війни з Іраном і потенційного відкриття Ормузької протоки, через яку раніше проходила п'ята частина світових поставок нафти та зрідженого природного газу.

Перемовники США та Ірану досягли згоди щодо відкриття Ормузької протоки, проте це рішення потребує схвалення вищим політичним керівництвом країн – Дональдом Трампом та Моджтабою Хаменеї.

Ціни на нафту в четвер змінили напрям і перейшли до зниження після повідомлення Axios про те, що США та Іран досягли домовленості про продовження припинення вогню на 60 днів і поступове відкриття протоки.