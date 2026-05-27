Нафта відреагувала на нерви навколо відкриття Ормузької протоки

Ціни на нафту відійшли від максимумів, стерши частину зростання попереднього дня, оскільки трейдери чекали ясності щодо складних переговорів між Іраном і США після того, як нове загострення відкинуло назад зусилля з відкриття Ормузької протоки.

Ф'ючерси на Brent впали на $1,42, або 1,43%, до $98,16 за барель. Американська West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на $1,66, або 1,77%, до $92,23 за барель.

У вівторок нафта різко зросла після того, як американські військові завдали нових ударів по Ірану, що послабило надії вихідних на те, що США та Іран досягнуть угоди про завершення війни.

Іран заявив, що США порушили припинення вогню, вдаривши по цілях біля спірної Ормузької протоки, тоді як США заявили, що їхні удари мали оборонний характер.

Після квітневого припинення вогню у тримісячному конфлікті обидві сторони заявляли про прогрес у переговорах щодо відкриття протоки — ключового маршруту для світових потоків нафти й газу. Але посилення бойових дій тепер загрожує цим переговорам.

Ізраїль у вівторок посилив бомбардування Лівану, ще більше ускладнивши мирні зусилля.

Водночас новини про те, що останніми днями кілька СПГ-танкерів пройшли через протоку, підвищили очікування, що водний шлях може невдовзі відкритися, що додало б постачання на світовий ринок.

26 травня танкер вибухнув біля узбережжя Оману за 60 морських миль на схід від столиці країни.