Нафта відреагувала на глухий кут у переговорах США та Ірану

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% після того, як мирні переговори між США та Іраном зайшли в глухий кут, а перевезення через Ормузьку протоку залишалися обмеженими, що зберігало напругу на світовому ринку постачання нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли на 1,35 долара, або на 1,3%, до 106,68 долара за барель, відійшовши від ранкового зростання більш ніж на 2 долари за барель.

Американська нафта West Texas Intermediate торгувалася на рівні 95,35 долара за барель, додавши 95 центів, або 1%.

Минулого тижня Brent і WTI подорожчали майже на 17% і 13% відповідно. Це стало найбільшим тижневим зростанням від початку війни.

Надії на відновлення мирних зусиль ослабли на вихідних після того, як президент США Дональд Трамп скасував заплановану поїздку своїх посланців Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Ісламабада, навіть попри прибуття до Пакистану міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі.

"Недавній допис президента Трампа із закликом стріляти на ураження по будь-якому іранському човну, що закладає міни в Ормузькій протоці, а також його заяви про повний контроль над Ормузом і далі підживлюють високу військову премію в цінах", — сказала аналітикиня Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Тегеран значною мірою перекрив протоку, тоді як Вашингтон запровадив блокаду іранських портів. Рух через Ормузьку протоку залишався обмеженим: у неділю до затоки увійшов лише один танкер із нафтопродуктами, свідчать дані Kpler.

Американські компанії ледве встигають задовольняти попит на нафту та газ. Запуск нових нафтогазових проектів займає роки. За оцінками уряду США, видобуток у країні зросте лише на 340 000 барелів на добу протягом наступних 12 місяців.

Еталонний сорт нафти Brent піднявся у ціні вище 100 доларів за барель між 22 та 23 квітня.