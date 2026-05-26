Танкер біля узбережжя Оману вибухнув – є витік пального

Танкер вибухнув біля узбережжя Оману за 60 морських миль на схід від столиці країни.

Про це повідомила United Kingdom Maritime Trade Operations, пише Reuters.

Фото: UKMTO

За даними UKMTO, вибух стався з лівого борту в кормовій частині поблизу ватерлінії. Екіпаж і судно залишилися в безпеці, однак частина бункерного палива потрапила в море.

Влада розслідує інцидент. Суднам рекомендували проходити район з обережністю та повідомляти UKMTO про будь-яку підозрілу активність.

