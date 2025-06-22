Нафта може підскочити до 100 доларів: аналітики відреагували на удар США по Ірану

Ринки не встигли відреагувати на удари США по ядерних обʼєктах Ірану, оскільки були закриті у вихідні дні, однак аналітики прогнозують значне зростання нафти.

Про це йдеться у огляді ринку від Reuters.

Оскільки більшість ринків були закриті, єдиною була реакція криптовалют. Ефір впав більш ніж на 5%, біткойн знизився на 1%.

Першою реакцією інших ринків після відкриття у понеділок очікують зростання ціни нафти.

"Нафта, безсумнівно, підскочить у ціні на тлі перших новин, але, ймовірно, за кілька днів стабілізується. З цією демонстрацією сили та повним знищенням ядерного потенціалу вони (Іран – ЕП) втратили всі важелі впливу і, ймовірно, натиснуть на кнопку "втечі" до мирної угоди", – сказав керівний партнер Harris Financial Group Джеймі Кокс.

Також очікують зростання невизначеності.

"Я думаю, що ринки спочатку будуть стурбовані, і нафта відкриється з підвищенням. Ми не маємо оцінки збитків, і це займе деякий час.

Що буде далі? Я думаю, що невизначеність охопить ринки, оскільки тепер американці всюди будуть піддані ризику. Це підвищить невизначеність і волатильність, особливо на ринку нафти", – сказав IT-директор Potomac River Capital Марк Спіндель.

Аналітики також зазначають, що найбільшим ризиком після ракетних ударів США по Ірану залишається можливість перекриття Ормузької протоки, через яку експортують близько 20% світової нафти. Якщо Іран піде на цей крок, ситуація у світовій економіці може значно похитнутись.

Деякі аналітики, зокрема старший аналітик з енергетики MST Marquee (Сідней, Австралія) допускають зростання цін до 100 доларів за барель у разі жорсткої відповіді Ірану. Інші, такі як головний інвестиційний директор F/M Investments Алекс Морріс (Вашингтон, Округ Колумбія, США) очікують зростання нафти до 80 доларів за барель. Однак аналітики не виключають стабілізації ціни у довшій перспективі.

На азійських ринках тривалий конфлікт підвищує ризик перебоїв у постачанні, що може посилити інфляційний тиск і негативно вплинути на очікування щодо зростання економіки в усьому регіоні.

Оскільки перспективи швидкого вирішення конфлікту зменшилися, інвестори, ймовірно, переоцінять ризики на ринках. Дехто з аналітиків очікує втечі в безпечні активи, зростання попиту на долар США та загального ослаблення азіатських ризикових активів, оскільки ринки оцінюють потенційні наслідки тривалої геополітичної нестабільності та підвищення цін на нафту.

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