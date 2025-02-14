Ціни на нафту відреагували на наказ Трампа розробити "дзеркальні" мита

Ціни на нафту зросли у п’ятницю через зростання попиту на паливо та очікування, що заплановані США глобальні "дзеркальні" мита не набудуть чинності до квітня, що дає більше часу для уникнення торговельної війни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 23 центи (0,3%) – до 75,25 долара за барель. Американська нафта WTI подорожчала на 16 центів (0,2%) – до 71,45 долара за барель. За тиждень Brent додала близько 0,6%, а WTI – 0,5%.

Президент США Дональд Трамп у четвер доручив відомствам розробити механізм зустрічних мит щодо країн, які запроваджують мита на американські товари, та надати рекомендації до 1 квітня.

"Позитивний розвиток подій у торговельній сфері на тлі відтермінування тарифів у США відкриває можливості для часткового відновлення цін на нафту, оскільки ризики торговельного конфлікту зменшуються", – зазначив аналітик ринку IG Єп Джун Ронг.

Водночас, за його словами, зростання цін на нафту може бути обмеженим, оскільки учасники ринку оцінюють перспективи повернення російських поставок на ринок у разі потенційних мирних переговорів між Росією та Україною.

Можлива мирна угода між Росією та Україною викликає занепокоєння серед трейдерів, оскільки скасування санкцій щодо Москви може збільшити глобальні постачання енергоносіїв.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), російський експорт нафти може зберегтися, якщо буде знайдено способи обійти останній пакет санкцій США, оскільки в січні російський видобуток нафти незначно зріс.

Тим часом глобальний попит на нафту зріс до 103,4 млн барелів на добу, що на 1,4 млн барелів більше, ніж у цей же період минулого року, зазначили аналітики JPMorgan у звіті в п’ятницю.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що введе нові 25% мита на всі імпортовані до США сталь та алюміній у понеділок, а також "дзеркальні мита" пізніше цього тижня.