Цены на нефть отреагировали на приказ Трампа разработать "зеркальные" пошлины

Цены на нефть выросли в пятницу из-за роста спроса на топливо и ожидания, что запланированные США глобальные "зеркальные" пошлины не вступят в силу до апреля, что дает больше времени для избежания торговой войны.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 23 цента (0,3%) - до 75,25 доллара за баррель. Американская нефть WTI подорожала на 16 центов (0,2%) - до 71,45 доллара за баррель. За неделю Brent прибавила около 0,6%, а WTI - 0,5%.

Президент США Дональд Трамп в четверг поручил ведомствам разработать механизм встречных пошлин в отношении стран, которые вводят пошлины на американские товары, и предоставить рекомендации до 1 апреля.

"Положительное развитие событий в торговой сфере на фоне отсрочки тарифов в США открывает возможности для частичного восстановления цен на нефть, поскольку риски торгового конфликта уменьшаются", - отметил аналитик рынка IG Еп Джун Ронг.

В то же время, по его словам, рост цен на нефть может быть ограниченным, поскольку участники рынка оценивают перспективы возвращения российских поставок на рынок в случае потенциальных мирных переговоров между Россией и Украиной.

Возможное мирное соглашение между Россией и Украиной вызывает беспокойство среди трейдеров, поскольку отмена санкций в отношении Москвы может увеличить глобальные поставки энергоносителей.

По данным Международного энергетического агентства (IEA), российский экспорт нефти может сохраниться, если будут найдены способы обойти последний пакет санкций США, поскольку в январе российская добыча нефти незначительно выросла.

Между тем глобальный спрос на нефть вырос до 103,4 млн баррелей в сутки, что на 1,4 млн баррелей больше, чем в этот же период прошлого года, отметили аналитики JPMorgan в отчете в пятницу.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что введет новые 25% пошлины на все импортируемые в США сталь и алюминий в понедельник, а также "зеркальные пошлины" позже на этой неделе.