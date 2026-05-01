Нафта відреагувала на те, як війна з Іраном зайшла в глухий кут

Ціни на нафту зросли, оскільки спроби врегулювати війну з Іраном залишаються в глухому куті: Тегеран і далі блокує Ормузьку протоку, а ВМС США перекривають експорт іранської сирої нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent із поставкою у липні зросли на 1,04 долара, або на 0,94%, до 111,44 долара за барель. Ф'ючерси на West Texas Intermediate додали 41 цент, або 0,39%, до 105,48 долара за барель.

Обидва еталонні сорти зростають уже чотири місяці поспіль. Червневий контракт на Brent, термін дії якого сплив у четвер, піднімався до 126,41 долара за барель — це найвищий рівень із березня 2022 року.

Ціни на нафту йдуть угору від кінця лютого, коли США та Ізраїль атакували Іран, що призвело до закриття Ормузької протоки та збоїв у постачанні близько п'ятої частини світових обсягів нафти і скрапленого природного газу. Лише в березні Brent додала 50%.

Перемир'я діє з 8 квітня, але ввечері в четвер речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що не варто очікувати швидких результатів від переговорів зі США, повідомило державне агентство IRNA.

В ніч проти 30 квітня ціни на нафту Brent із доставкою в червні сягнули 126 дол. за барель – найвищого рівня з 2022 року та з початку війни в Ірані.

Війна Сполучених Штатів проти Ірану вже коштувала 25 мільярдів доларів, що стало першою офіційною оцінкою військової вартості цього конфлікту.

Іран заявив, що відповість "тривалими і болючими ударами" по американських позиціях, якщо Вашингтон відновить атаки, а також знову наголосив на своєму контролі над Ормузькою протокою, ускладнивши плани США створити коаліцію для відкриття цього водного шляху.