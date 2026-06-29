Нафта закріпилась на рівні 72 доларів за барель

У понеділок 29 червня ціна нафти закріпилась на рівні 72 доларів за барель.

Про це відомо зі статистики Tradingeconomics.

Так, у понеділок 29 червня ціна барелю нафти тримається на рівні 72,3 доларів за барель.

Загалом від минулого робочого дня – ціни зросли на 0,4 долара.

У ніч на 15 червня президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

"Цим я надаю повне дозвіл на безперешкодне відкриття Ормузької протоки та, одночасно, санкціоную негайне зняття морської блокади з боку Сполучених Штатів. Судна всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече!", – заявив президент США.

Нагадаємо:

28 червня президент США Дональд Трамп заявив про удари по іранських цілях "за чергове порушення угоди про припинення вогню" і вчергове пригрозив Ірану знищенням.