СБУ вдруге за місяць вдарила по станції, яка забезпечує пальним Москву

СБУ вдруге за цей місяць уразила нафтоперекачувальну станцію "Второво" – ключовий логістичний вузел для перекачування пального до експортних портів і внутрішніх споживачів.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Воїни "Альфи" СБУ завдали успішних ударів по лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Второво" у Володимирській області РФ", – говориться у повідомленні.

Ця станція входить до структури АТ "Транснефть-Верхняя Волга" та є ключовим логістичним вузлом для перекачування світлих нафтопродуктів до експортних портів і внутрішніх споживачів. Станція забезпечує пальним російську столицю Москву.

Через неї здійснюється транспортування дизельного пального до московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а звідти — на великі нафтобази навколо москви.

Також станція забезпечує постачання нафтопродуктів на експорт через порти Балтійського моря, інформує СБУ.

За попередньою інформацією, безпілотники СБУ влучили в технічні будівлі об'єкта, після чого відбулася детонація.

Попередня атака безпілотників СБУ на "Второво" відбулася 10 червня цього року.

Нагадаємо:

Попередня атака безпілотників СБУ на "Второво" відбулася 10 червня.

Президент Володимир Зеленський поінформував, що у ніч на 27 червня ракети FP-5 "Фламінго" успішно уразили підприємство "Титан-Барикади" у Волгограді РФ.