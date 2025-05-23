Ціни на нафту відреагували на можливе збільшення видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту 23 травня знижуються четвертий день поспіль і очікують першого тижневого зниження за три тижні на тлі поновлення тиску на пропозицію через чергове можливе збільшення видобутку ОПЕК+ у липні.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зменшилися на 31 цент, або 0,5%, до 64,13 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate втратили 33 центи, або 0,5%, до 60,87 долара.

За тиждень ціна на нафту Brent зменшилася на 1,9%, а на нафту WTI – на 2,5% після двох тижнів збільшення.

У четвер обидва контракти досягли найнижчого рівня за понад тиждень після повідомлення Bloomberg News, що ОПЕК+ розглядає можливість ще одного значного збільшення видобутку на зустрічі 1 червня.

Збільшення видобутку на 411 тис. барелів на добу (б/д) у липні було серед обговорюваних варіантів, але остаточної угоди ще не досягнуто, йдеться у звіті з посиланням на делегатів.

"Ринок нафти знову перебуває під тиском, оскільки зростає шум навколо того, що ОПЕК+ робитиме зі своїми липневими рівнями видобутку", – написали аналітики ING у дослідницькій записці.

Вони очікують, що ОПЕК+ збільшить постачання на 411 тис. б/д у липні, і наразі прогнозують, що середня ціна на Brent у четвертому кварталі становитиме 59 доларів за барель.

ОПЕК+, до якої входять Організація країн-експортерів нафти та її союзники, домовилася збільшити видобуток майже на 1 мільйон барелів на добу у квітні, травні та червні.

Попутний вітер у постачанні компенсоване хвилюванням, яке викликане на початку цього тижня повідомленням про те, що Ізраїль готується до удару по іранських ядерних об'єктах, а також новими санкціями, оголошеними ЄС та Великою Британією щодо торгівлі нафтою з Росією.

Значне зростання вартості сирої нафти в США також вплинуло на ціни.

Ринок також уважно стежить за переговорами між США та Іраном щодо ядерної програми, які можуть визначити майбутні постачання іранської нафти. П'ятий раунд переговорів відбудеться в Римі у п'ятницю.