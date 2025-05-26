Європейський газ дорожчає: проблеми на родовищі Тролль б'ють по цінах

Ціни на газ у Європі зростають на тлі незапланованого скорочення видобутку на найбільшому норвезькому родовищі Тролль.

Про це пише Bloomberg.

Базові ф'ючерси подорожчали ще на 2,2%, продовживши серію зростання, яка триває вже чотири тижні поспіль. Голландські ф'ючерси на перший місяць, що є європейським бенчмарком, зросли до 36,90 євро за мегават-годину станом на 9:06 ранку в Амстердамі.

Трейдери занепокоєні, що сезон техобслуговування у Норвегії затягується, а глобальний попит на газ зростає. Це створює ризики для Європи, яка й так змушена швидко поповнювати виснажені зимою підземні сховища.

Родовище Тролль потерпає через проблеми з зовнішнім електропостачанням, що почалися ще минулого тижня. Одночасно тривають планові зупинки на заводі в Нюхамні та на родовищі Аста Ханстін.

Після припинення трубопровідних постачань з Росії саме Норвегія стала головним постачальником газу до Європи. Але останні перебої лише підкреслюють крихкість ситуації на ринку.

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