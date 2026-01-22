Чорноморськ лишився без світла та тепла після ворожої атаки

На Одещині місто Чорноморськ залишилось без електропостачання та опалення внаслідок нічної ворожої атаки.

Про це повідомив міський голова Василь Гуляєв.

"Ворог вкотре атакує анше місто, сьогодні дійсно ситуація важка. В місті немає світла, котельня не працює. Якщо світло не з'явиться, після обіду запустимо котельню в аварійному режимі на генераторі", – сказав він.

Крім того, за його словами, водопостачання здійснюється, однак подача води на верхні поверхи відбуватиметься за графіком, про який буде повідомлено додатково.

Міський голова також зазначив, що лікарня працює на генераторах. Школи вимушено перейшли на дистанційне навчання. Дитячі садки працюють у черговому режимі.

Нагадаємо:

У ніч на 22 січня російські війська атакували Одеський район ударними безпілотниками. Один дрон влучив між 18-м і 19-м поверхами житлового будинку, звідти евакуювали 58 людей. Згодом голова ОВА повідомив, що внаслідок атаки загинув юнак 2009 року народження.