Зміна погоди: в Україні різко зросло споживання електроенергії

В Україні 17 листопада зросло споживання електроенергії. Станом на 9:30 воно було на 9,7% вищим, ніж в той самий час минулого робочого дня – у п'ятницю, 14 листопада.

Про це повідомило "Укренерго".

"Причина змін – встановлення хмарної погоди у більшості регіонів України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 16 листопада добовий максимум споживання був зафіксований у денний час. Він був на 8,7% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 9 листопада.

"Причина таких змін – зниження температури у більшості регіонів, а також менший обсяг застосування заходів обмеження споживання", - розповіли в "Укренерго".

Нагадаємо:

17 листопада у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження енергоспоживання, графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 4 черг діятимуть упродовж всієї доби.