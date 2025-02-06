В "Укренерго" пояснили, чому почалися аварійні відключення світла в Україні

Головною причиною аварійних відключень в Україні є наслідки російських атак по енергосистемі.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Головна і фактично єдина причина застосування аварійних відключень — це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації і передачі електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що першочергово відключаються промислові споживачі там, де це можливо.

"Наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)", - наголосили енергетики.

Графіки аварійних відключень скасовуються одразу, як тільки це дозволяє ситуація в енергосистемі.

Водночас енергетики підкреслили, що у регіонах з аварійними відключеннями дуже важливо дотримуватись ощадливого споживання, коли світло з’являється.

Нагадаємо:

Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими атаками по об’єктах генерації, у четвер 6 лютого застосовані аварійні відключення у 8 областях.

Зранку 6 лютого у Полтавській, Донецькій, Сумській та Дніпропетровській областях запровадили аварійні відключення світла.