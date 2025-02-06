В "Укрэнерго" объяснили, почему начались аварийные отключения света в Украине
Главной причиной аварийных отключений в Украине являются последствия российских атак по энергосистеме.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Главная и фактически единственная причина применения аварийных отключений - это последствия российских ракетно-дронных атак на объекты генерации и передачи электроэнергии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в первую очередь отключаются промышленные потребители там, где это возможно.
"Сейчас ограничения не применяются для бытовых потребителей (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)", - отметили энергетики.
Графики аварийных отключений отменяются сразу, как только это позволяет ситуация в энергосистеме.
В то же время энергетики подчеркнули, что в регионах с аварийными отключениями очень важно придерживаться экономного потребления, когда свет появляется.
Напомним:
Вследствие повреждений, нанесенных вражескими атаками по объектам генерации, в четверг 6 февраля применены аварийные отключения в 8 областях.
Утром 6 февраля в Полтавской, Донецкой, Сумской и Днепропетровской областях ввели аварийные отключения света.