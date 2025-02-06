В "Укрэнерго" объяснили, почему начались аварийные отключения света в Украине

Главной причиной аварийных отключений в Украине являются последствия российских атак по энергосистеме.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Главная и фактически единственная причина применения аварийных отключений - это последствия российских ракетно-дронных атак на объекты генерации и передачи электроэнергии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь отключаются промышленные потребители там, где это возможно.

"Сейчас ограничения не применяются для бытовых потребителей (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)", - отметили энергетики.

Графики аварийных отключений отменяются сразу, как только это позволяет ситуация в энергосистеме.

В то же время энергетики подчеркнули, что в регионах с аварийными отключениями очень важно придерживаться экономного потребления, когда свет появляется.

Напомним:

Вследствие повреждений, нанесенных вражескими атаками по объектам генерации, в четверг 6 февраля применены аварийные отключения в 8 областях.

Утром 6 февраля в Полтавской, Донецкой, Сумской и Днепропетровской областях ввели аварийные отключения света.