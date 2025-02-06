В Україні почалися аварійні відключення у деяких регіонах

У Полтавській, Донецькій, Сумській та Дніпропетровській областях запровадили аварійні відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"За командою "Укренерго" у Дніпропетровські та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за повідомлення "Полтаваобленерго" графіки відключень застосували й у Полтавський області.

Про аварійні відключення повідомили і в Сумській області.

Нагадаємо:

У ніч на 6 лютого Росія випустила 77 ударних безпілотників та дронів-імітаторів по Україні, 56 із них знищила ППО, 18 – локаційно втрачені, водночас є влучання у трьох областях.