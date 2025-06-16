Ексголова "Нафтогазу" попереджає про можливе подорожчання газу після ударів Ізраїлю по Ірану

Удари Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану можуть призвести до зростання цін на газ в Європі, відповідно він може подорожчати й в Україні.

Так вважає ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Ізраїль почав нищити дронами Іранську газову інфраструктуру.

Для тих, хто думає, що робити з закупівлями газу на цю зиму: це матиме суттєвий вплив на баланс (а отже, і ціну в більшу сторону) природного газу в Європі", – написав він у Facebook у неділю.

Коболєв пояснив, що Іран постачав газ в Туреччину, яка перепродавала його в ЄС, тоді як наразі через удари Ізраїлю іранський газ під ризиком зупинки, а замінити російським турки його не зможуть, бо обидва газогони завантажені майже на повну.

"Тому Туреччина буде вимушена або зменшувати постачання газу в ЄС, або збільшувати долю більш дорогого LNG. У будь-якому випадку це штовхне ціни в ЄС догори. А якщо Ізраїль продовжить валити по іранському газовому сектору і далі, то частина російського газу може бути перенаправлена і в Іран", – вважає ексголова "Нафтогазу".

Він порадив приготуватися до такого впливу на ціни.

Нагадаємо:

Україна через російські удари по газовій інфраструктурі почала імпортувати газ з Європи у великих обсягах.