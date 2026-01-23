Україна скоротила імпорт електроенергії у 2025 році

Україна за підсумками 2025 року імпортувала 3,3 млн МВт·год електроенергії, що на 24% менше, ніж у 2024.

Про це пише профільне видання ExPro.

Попри постійну увагу до теми імпорту електроенергії, рік не став рекордним за обсягами.

Структура імпорту у 2025 році виглядала так:

Угорщина — 42%

Словаччина — 19%

Польща — 18%

Румунія — 17%

решта — Молдова

Найбільші обсяги імпорту у 2025 році припали на грудень — майже 640 тис. МВт·год, а середня ціна імпортної електроенергії наприкінці року сягала майже 200 євро за МВт·год.

Як вважає видання, імпорт електроенергії в першу чергу знизився торік через відмінність від літа 2024 року, коли через масштабні дефіцити та відключення Україна була змушена нарощувати імпорт.

У 2025 літо пройшло без таких дефіцитів, а також з'явився експорт електроенергії. Водночас згодом через обстріли та серйозні руйнування енергетичної інфраструктури експорт електроенергії був припинений. Наразі він повністю відсутній з 11 листопада 2025 року.

Імпорт здійснюють постачальники, які далі продають електроенергію українській промисловості.

За оцінкою ExPro, у 2025 році імпорт здійснювали близько 60 компаній, а лідером був D.Trading (в окремі місяці — понад 50% усіх обсягів імпорту).

Нагадаємо:

Минулого тижня органи державної влади та представники "Енергоатому" ухвалили низку рішень, які можуть призвести до виведення з держкомпанії близько 2 млрд грн на користь приватних трейдерів.