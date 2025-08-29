Знецінення активів: в однієї з найбільших вугільних компаній Росії різко впав видобуток

Гірничо-металургійний холдинг "Мечел", одна із найбільших у Росії вугільних компаній, збільшив чистий збиток у першому півріччі 2025 року у 2,4 раза.

Про це передає The Moscow Times з посиланням на звітність компанії.

"Мечел", який перебуває під санкціями США з лютого 2024 року, повідомив про падіння видобутку вугілля в першому півріччі на 28% до 3,66 млн тонн.

Продаж концентрату коксівного вугілля скоротився на 15%, до 1,7 млн тонн, а енергетичного – впав на 21%, до 1,37 млн тонн.

За даними компанії, на тлі зниження цін на вугільну продукцію та ослаблення курсу долара вона оптимізує виробництво та інвестиції: на одній із шахт та деяких ділянках тимчасово призупинено видобуток вугілля, а у травні 2025 року було суттєво знижено виробництво нерентабельних марок.

"В умовах інфляції витрат, міцного курсу валюти та санкційних обмежень економіка вугільного бізнесу опинилася під серйозним тиском.

В умовах, що склалися, ми ухвалили рішення призупинити виробництво нерентабельних видів продукції, частково переорієнтувавши ресурси на більш затребувану в сьогоднішніх реаліях продукцію", – йдеться у звіті "Мечела".

Група закінчила перше півріччя зі збитком у 40,5 млрд руб. проти 16,7 млрд руб. роком раніше. Це пов'язано із суттєвим зниженням виручки у видобувному та металургійному сегментах, а також знеціненням активів.

Виторг скоротився на 26%, до 152,3 млрд руб., EBITDA впала на 83% рік до року, до 5,7 млрд руб.

Фінансові витрати "Мечела" зросли на 33%, до 26,8 млрд руб. за рахунок вищої ключової ставки Центробанку Росії.

Нагадаємо:

Російський вугільна промисловість — одна з найбільших сировинних галузей економіки з сотнями тисяч зайнятих — продовжує все глибше занурюватися в кризу. Частка компаній, що працюють у мінус, досягла 66%.