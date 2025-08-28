"Приречені на вимирання": дві третини вугільних компаній РФ стали збитковими

Російський вугільна промисловість — одна з найбільших сировинних галузей економіки з сотнями тисяч зайнятих — продовжує все глибше занурюватися в кризу.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані Росстату.

За перше півріччя 2025 року вугільні компанії отримали 185,2 млрд рублів збитку.

В середньому вугільники втрачали гроші зі швидкістю понад 1 млрд рублів на день, а частка компаній, що працюють у мінус, досягла 66%.

Відрізані санкціями від західних ринків і зіткнувшись із падінням попиту в Азії, вугільні компанії за 6 місяців втратили більше, ніж за весь минулий рік (112,5 млрд рублів). У річному вираженні збиток галузі в січні-червні збільшився на 2500%, тобто в 26 разів.

"Негативними факторами для динаміки російської вугільної галузі стали падіння середніх світових цін на енергетичне вугілля до $64–83 за тонну і зміцнення рубля, що знизило рентабельність видобутку", — пишуть експерти Інституту Гайдара.

У Кузбасі, на який припадає близько 60% видобутку всього кам'яного вугілля в країні і близько 80% — коксівного, припинили роботу 17 вугільних підприємств, деякі з них — назавжди.

За оцінками Міненерго РФ, 27 компаній галузі, на які припадає десята частина видобутку вугілля в країні, перебувають у передбанкрутному стані.

Частина підприємств вугільної промисловості "приречені на вимирання", попереджає експерт Фінансового університету та Фонду національної енергетичної безпеки Станіслав Мітрахович.

Хоча споживання вугілля в світі зростає, попри плани переходу на більш чисту енергетику, воно видобувається там, де це економічно вигідно, а в Росії його дорого і видобувати, і перевозити, пояснює він.

Щоб врятувати вугільників від краху і не допустити соціального вибуху серед шахтарів, уряд дозволив компаніям до кінця листопада не платити податок на видобуток корисних копалин і соціальні внески до Пенсійного фонду та Фонду ОМС.

Але це "лікування симптомів, а не причин хвороби", сказав Forbes партнер з консалтингу NEFT Research Олександр Котов. За його словами, без зміни фундаментальних факторів, а це перш за все ціна на світовому ринку, проблеми російських вугільників не зникнуть".

За двадцять років Кузбас втратив майже 300 вугледобувних підприємств, а минулого року працівники одного з них — шахти "Інская" — оголосили голодування через невиплату зарплат.

Санкції поглибили кризу: ключовим ринком збуту для вугільників став Китай, а він знизив імпорт вугілля з Росії на 25% у першій половині поточного року. При цьому в квітні-червні обвал поставок прискорився до 34%.

Нагадаємо:

Імпорт вугілля до Китаю в липні впав на 23% у річному вимірі — до 35,61 млн тонн.