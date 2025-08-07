Китай скоротив імпорт вугілля майже на чверть
Імпорт вугілля до Китаю в липні впав на 23% у річному вимірі — до 35,61 млн тонн,
Про це пише Reuters.
Попри падіння, показник трохи відновився після дворічного мінімуму в червні — через спеку, яка підвищила попит на електроенергію.
"Перспективи для імпорту залишаються слабкими через зростання внутрішнього видобутку і виробництва з ВДЕ," — кажуть аналітики Kpler.
Документ Національного енергетичного управління від 20 липня ініціював перевірки на шахтах у восьми провінціях. Це короткостроково підвищило ціни на коксівне вугілля через очікування перебоїв у постачанні.
"Якщо інспекції призведуть до зупинок, це може підняти внутрішні ціни і спричинити нову хвилю імпорту," — вважають аналітики LSEG.
За перші сім місяців 2025 року імпорт вугілля знизився на 13%, до 257,3 млн тонн.