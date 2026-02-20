Державне "Укрінтеренерго" почало реорганізацію

Держпідприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго", яке є постачальником "останньої надії" на ринку електроенергії, розпочало процедуру реорганізації шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

Про це пише профільне видання ExPro з посиланням на відповідний наказ Міністерства економіки від 11 лютого 2026.

Як зазначається в повідомленні, реорганізація передбачає перетворення державного підприємства у ТОВ „Укрінтеренерго".

Процедура розпочата відповідно до вимог чинного законодавства щодо трансформації державних підприємств у господарські товариства.

Головою комісії з перетворення призначено Дмитра Котляренка, який координуватиме процес реорганізації та взаємодію з кредиторами.

Кредитори підприємства мають право заявити свої вимоги протягом двох місяців з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо реорганізації „Укрінтеренерго".

"Це стандартна процедура, яка супроводжує перетворення юридичної особи та дозволяє врегулювати можливі зобов'язання до завершення реорганізації", - йдеться в повідомленні.

Засновником юридичної "Укрінтеренерго" є Мінекономіки.

