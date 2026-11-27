Внаслідок російських атак станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Про це розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу про оперативну ситуацію в енергосистемі.

Особливо складною залишається ситуація на Дніпропетровщині та Херсонщині. Внаслідок ворожих обстрілів там знеструмлена значна частина споживачів.

Зокрема у Дніпропетровській області вимушено застосовуються аварійні відключення через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні та відновлювальні роботи. Водночас повторні атаки та повітряні тривоги ускладнюють роботу ремонтних бригад, тому для відновлення електропостачання потрібно більше часу.

Через ворожі атаки впродовж 27 листопада у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від 0,5 до 3,5 черги. З актуальним графіком для своєї адреси українці можуть ознайомитися на сайтах обленерго.

Нагадаємо:

Від вечора 26 листопада російські окупанти атакували Україну 155 ударними БпЛА різних типів, а також дронами-імітаторами типу "Пародія"; 110 дронів вдалося знешкодити, але є і влучання.