Атака российских дронов на Полтавщину: часть области осталась без света

В результате российской атаки, из-за падения обломков БпЛА вечером 7 мая в Полтавском районе Полтавской области произошло аварийное отключение электроэнергии.

Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Владимир Когут.

"Без света осталось более 900 бытовых абонентов.

Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - написал он в Телеграмм.

Напомним:

В результате российской атаки на Киев в ночь на среду, 7 мая, пострадал бизнес-центр "Сильвер Бриз" и отделение "Укрпочты".

Российские оккупанты ночью 7 мая атаковали Киев баллистикой и 28 беспилотниками - ракету и 11 БпЛА удалось уничтожить, 3 дрона были локально потеряны и еще 10 покинули воздушное пространство столицы, сообщили в КГВА.