Атака российских дронов на Полтавщину: часть области осталась без света
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В результате российской атаки, из-за падения обломков БпЛА вечером 7 мая в Полтавском районе Полтавской области произошло аварийное отключение электроэнергии.
Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Владимир Когут.
"Без света осталось более 900 бытовых абонентов.
Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - написал он в Телеграмм.
Напомним:
В результате российской атаки на Киев в ночь на среду, 7 мая, пострадал бизнес-центр "Сильвер Бриз" и отделение "Укрпочты".
Российские оккупанты ночью 7 мая атаковали Киев баллистикой и 28 беспилотниками - ракету и 11 БпЛА удалось уничтожить, 3 дрона были локально потеряны и еще 10 покинули воздушное пространство столицы, сообщили в КГВА.